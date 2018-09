Un fiscal federal presentó cargos contra un recluso por el secuestro y asesinato de dos niñas hispanas en 2012 y 2014, que se había convertido en un misterio en Arizona, informaron las autoridades en Tucson.

Christopher Clements, de 36 años, detenido en una cárcel del condado Maricopa por fraude y otro crimen, fue acusado de 22 cargos relacionados con el secuestro y la muerte de Isabel Celis, de 6 años, desaparecida en 2012, y Maribel Gonzales, de 14, desaparecida dos años más tarde.

“La desaparición de un menor siempre es preocupante, la desaparición de dos es alarmante”, manifestó Barbara LaWall, fiscal del condado Pima en conferencia de prensa en Tucson.

Clements fue acusado, entre otros, de asesinato en primer grado, secuestro, robo y explotación sexual de una menor, debido a indicaciones de que distribuía pornografía infantil.

After being indicted for the murders of 6-yr-old Isabel Celis & 13-yr-old Maribel Gonzalez among other sexual counts, I looked more into Christopher Clements' criminal past…and it's extensive. Here's what we found out, and talked to a retired investigator about it all #azfamily pic.twitter.com/pa9djrcA1b

— Briana Whitney (@BrianaWhitney) September 16, 2018