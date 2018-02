Excremento de ratón en una pizza provocó que los inspectores de salud de Indiana cerraran un restaurante Little Caesars, informó WXIN.

El Departamento de Salud Pública del Condado Marion cerró el restaurante cercano al centro de Indianápolis, aunque ya ha reabierto, informó The Indianapolis Star.

Johnathan McNeil dijo que él y su novia recogieron una pizza de pepperoni y descubrieron los excrementos de ratón después de salir del restaurante, explicó el supervisor del departamento de salud, Derek Trackwell, al Star. “Afortunadamente, no consumieron nada de eso”, señaló Trackwell.

“(Mi novia) miró la pizza y se dio cuenta de que había como popó en la pizza”, le contó McNeil a WXIN.

Cuando la pareja regresó al restaurante, McNeil dijo que los trabajadores parecían sorprendidos. “Todos miraban mi pizza atónitos como si no supieran lo que estaba pasando. “Dije, ‘ese es la popó del ratón en el fondo de mi pizza’”, relató.

La licencia comercial del restaurante fue suspendida inmediatamente después de que funcionarios del departamento de salud realizaron una inspección de emergencia.

“Había una buena cantidad (de excrementos)”, declaró Trackwell al Star. “Era muy obvio que había numerosos excrementos de ratón en la pizza. No es muy frecuente que encontremos esa cantidad de evidencia de excrementos de ratón en un producto alimenticio”.

De acuerdo con el informe del Departamento de Salud, el inspector descubrió excrementos de ratón “a lo largo de las paredes en toda la instalación”, pero nada en la masa ni en ningún otro alimento ni en los gabinetes.

Luego de una inspección de seguimiento, los problemas se corrigieron, informó WXIN.

McNeil dijo que espera que otros comensales revisen su comida con más cuidado después de comprarla. “Solo quiero que la gente cheque su comida y sea muy cuidadosa con lo que está comiendo”, aseguró.

Una mujer que se identificó como la gerente del restaurante no quiso hacer ningún comentario, informó el Star. Las llamadas a la oficina corporativa de Little Caesars no fueron devueltas.