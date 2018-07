Un albergue de tiendas de campaña en Texas para menores inmigrantes permanecerá abierto indefinidamente, dijo un senador estatal que citó a las autoridades federales.

El senador demócrata de Texas, José Rodríguez, dijo al diario El Paso Times que recorrió las instalaciones en la ciudad de Tornillo el viernes por la mañana.

We are still paying attention. @realDonaldTrump is not the first to rile fear of #immigrants and #border and won’t be last. We’ll keep fighting #hate bc we are a nation of immigrants. #txlege #elpaso https://t.co/3fHUfkNc7V

— Sen. José Rodríguez (@JoseforTexas) July 6, 2018