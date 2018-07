Funcionarios de un remoto condado en el sur de Texas aprobaron un contrato para abrir un centro privado de detención de inmigrantes con capacidad para 1,000 personas, en una instalación donde antes estaba una prisión que fue cerrada después de un motín en 2015.

El diario The Valley Morning Star de Harlingen reporta que los comisionados del condado Willacy acordaron la apertura del centro de detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a las afueras de Raymondville, a unos 80 kilómetros (50 millas) de la ciudad fronteriza de Brownsville.

Willacy County has given initial approval to this agreement, but it's not final. The private prison company, MTC, says it's not final. And the county will be voting on amendments this Friday at 2:45pm. https://t.co/CB3crOOaZf https://t.co/jSXeVzal20

— Gus Bova (@bova_gus) July 3, 2018