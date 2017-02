A pesar de descontento popular, Texas aprueba medida contra ‘ciudades santuario’

Una comisión del Senado de Texas aprobó el viernes 3 de febrero una propuesta de ley sobre las llamadas ‘ciudades santuario’, que busca negar fondos estatales a aquellas jurisdicciones locales que no entreguen a los agentes federales a aquellos inmigrantes que tengan detenidos para su posible deportación.

La comisión de asuntos estatales aprobó la iniciativa luego de más de 16 horas de testimonios, a menudo emotivos, marcados por las protestas de los espectadores. La propuesta pasa ahora al pleno del Senado estatal, donde se espera una votación la semana próxima.

Centenares de personas se registraron para declarar ante el panel el jueves 2 de febrero y la audiencia fue interrumpida reiteradamente, lo que hizo que los guardias de seguridad sacaran a algunas personas. La presidenta de la comisión, Joan Huffman, advirtió que la cámara sería cerrada si continuaban las protestas.

FROM OVERNIGHT: After hundreds oppose ‘sanctuary’ bill, committee approves it https://t.co/f1lR0IOowI pic.twitter.com/qAzYEV5VFu

— Austin Statesman (@statesman) February 3, 2017