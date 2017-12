Aún Más Perturbador: Nuevo vídeo muestra la brutalidad que sufren vacas en otra granja lechera en la Florida

Sin el más mínimo rastro de piedad, un nuevo vídeo encubierto muestra como las vacas aún con vida son arrastradas por maquinaria pesada a basureros. Asimismo, son electrocutadas, forzadas a parir antes de tiempo y sus crías mueren asfixiadas, unas encimas de otras. Por si esto fuera poco, con antorchas queman sus ubres y con estas mismas llamaradas apuntan contra sus caras y sus cuerpos, para poder maniobrarlas.

El trato inhumano que soportan estos animales, desde su nacimiento hasta su muerte fue capturado por la organización sin fines de lucro, Animal Recovery Missions (ARM, por sus siglas en inglés). En los últimos meses, ARM ha destapado una verdadera caja de pandora de la manera de operar de un sector de la industria láctea. Este jueves, en una conferencia de prensa, la organización reveló los hallazgos atroces en otra granja.

El video de vigilancia fue grabado en la lechería McArthur Dairy Farm, uno de los mayores productores de leche de Florida. Según ARM, McArthur Dairy es propiedad de Dean Foods, el mayor productor de lácteos en los Estados Unidos y el segundo más grande en el mundo. Sin embargo, Deans Food niega conexión directas con McArthur Dairy Farm. Dean Foods y Tru Moo, están hechas con leche cruda de McArthur, sus clientes más grandes incluyen Walmart, Target y Publix.

Sin embargo, a través de un comunicado enviado a Mundo Hispánico, Dean Foods señala que no es propietaria de McArthur Farms y tampoco controla sus operaciones.

“Aunque orgullosamente poseemos la marca McArthur Dairy y la planta procesadora de lácteos ubicada en Miami, el nombre “McArthur” es totalmente fortuito. Dean Foods no tiene interés en la propiedad y de ninguna manera está involucrado en la administración de McArthur Farms.

“Creemos que proporcionar la salud y el bienestar de las vacas lecheras es lo correcto, y esperamos que todos los agricultores se aseguren de que sus animales estén siendo cuidados y manejados de acuerdo con los principios de bienestar animal”, agrega el comunicado.

Historial de crueldad

El siguiente vídeo contiene material que puede herir la sensibilidad del espectador.

En 1999 The Humane Society of the United States (HSUS) realizó una investigación encubierta en McArthur Dairy Farms. En esa oportunidad, quedó captado en cámara como un empleado arrastraba, pateaba y daba un tiro de gracia a terneros recién nacidos. En ese mismo año, el estado de Florida decidió no presentar cargos de crueldad contra animales a McArthur Farms o sus empleados. El estado determinó que matar terneros no deseados o enfermos no es inusual en las granjas lecheras.

Sin embargo, 18 años después, el abuso continúa. Las imágenes fueron obtenidas gracias a la labor de un experimentado detective y ex alguacil quien trabajó en la granja mientras portaba cámaras escondidas.

Técnicas de Crueldad

“Diariamente, las vacas lecheras son atormentadas, golpeadas y perseguidas, asegura Richard “Kudo” Couto”, líder de ARM. Algunas de las herramientas para perpetuar el dolor a las vacas son tuberías de PVC cortadas de tal manera que en la punta sean afiladas, mientras que a otras se les añade en los extremos un cuchillo de cocina.

La utilización de antorchas de soplete también es otra técnica usada para quemar los pelos de las ubres de las vacas y así desinfectar los pezones antes de ordeñarlas.

La desgracia de estos animales es aún mayor a la hora de parir. Las vacas preñadas no tienen la oportunidad de dilatarse por completo. A fin de acelerar el proceso, los terneros son extraídos por un sistema mecánico de polea, además reciben choques eléctricos, durante el parto.

“Esta publicación es parte de una serie de investigaciones que abordan el maltrato que se lleva a cabo en granjas lecheras en Florida”, dijo Couto.

Recientemente se expuso al mundo el maltrato a las vacas que ocurre en la lechería Burnham y la granja Larson.

Mundo Hispánico presentará las reacciones de las autoridades tan pronto sean ofrecidas a la prensa.