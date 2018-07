Aumentan los crímenes de odio en Los Ángeles; aprueban moción para combatirlos

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó el martes una moción, redactada por la Supervisora ​​Hilda L. Solís y co escrita por la Supervisora ​​Sheila Kuehl, que establecería mejores practicas en la investigación y reporte de crímenes de odio, y ampliaría los recursos existentes para las víctimas.

“Con los crímenes de odio contra latinos, LGBT, afroamericanos y otros grupos minoritarios en aumento, es más importante que nunca para el Condado de Los Ángeles hacer todo lo que esté a nuestro alcance para combatir la ola de odio, intolerancia y prejuicios”, dijo la supervisora Hilada Solís. “Estamos orgullosos de que el condado de Los Ángeles sea uno de los lugares con mayor diversidad cultural en la tierra”.

La iniciativa se produce a raíz de un informe de estadísticas de tasas de criminalidad publicado recientemente por el Departamento de Justicia de California en el que destaca que los crímenes de odio han aumentado en más del 17% en California en el último año.

Un estudio que se llevó a cabo por el Centro de Estudios de Odio y Extremismo de la Universidad del Estado de California en San Bernardino, ha demostrado que el índice de crímenes de odio en Estados Unidos ha incrementado en un 5% desde el año 2015, fecha significativa que refleja inicio de la campaña presidencial que dio como ganador a Donald Trump.

En mayo de 2018, el Auditor del Estado de California publicó un informe sobre la implementación de las leyes de crímenes de odio en California y mostró falta de respuesta por parte de las fuerzas del orden respecto a ese tipo de crímenes.

Con incidentes de violencia de odio y grupos de odio en todo el país, como el reciente incidente de un abuelo de origen mexicano que fue golpeado brutalmente en la calle y varios vendedores ambulantes que recibieron golpizas en los últimos meses en las calles de Los Ángeles, la alerta sobre estos actos ha causado que líderes de la comunidad tomen iniciativas.

Otro incidente ocurrido en octubre del año pasado en una Universidad de Long Beach en el que se escribió en la pared de un baño: “peas in a pod/birds of a feather/humans and ….should not be together!”, refiriéndose despectivamente a la raza afroamericana también causo polémica como un incidente de odio.

La moción de los supervisores insta a crear un proceso de colaboración para que el Departamento del Shérif del Condado de Los Ángeles y otras agencias locales de aplicación de la ley consideren los incidentes, evaluen su propio desempeño en el tratamiento de crímenes de odio y se alineen con las mejores prácticas estándares tomando medidas para fortalecer su respuesta, informes y alcance de víctimas.

“Los últimos informes de crímenes de odio muestran que el número de estos crímenes sigue aumentando, lo que hace que hace aún más importante para las agencias del orden hacer todo lo posible para identificar, informar y responder a crímenes de odio”, dijo la supervisora Supervisora Sheila Kuehl. “En este momento histórico, tenemos que hacer todo lo posible para contrarrestar y luchar contra la intolerancia y el odio”.

Esta moción supone una de las iniciativas de la Supervisora Hilda Solís para apoyar y defender los derechos de los inmigrantes, sus esfuerzos incluyen la creación de la primera Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Condado y una contribución de 3 millones de dólares al Fondo de Justicia de LA, según un comunicado emitido por La Oficina de la supervisora.

ES TENDENCIA: