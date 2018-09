El número de muertes relacionadas con el impacto de Florence sobre la costa sureste del país subió a 13, mientras el ciclón sigue debilitándose y se ha degradado a depresión tropical, según las autoridades locales.

Después que se informase de la muerte de cinco personas debido a Florence este viernes, cuando el ciclón tocó tierra como huracán de categoría 1 en Carolina del Sur, el sábado la cifra aumentó hasta 13.

Five deaths have been recorded thus far with regard to hurricane Florence! Deepest sympathies and warmth go out to the families and friends of the victims. May God be with them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2018

Las nuevas víctimas relacionadas indirectamente con Florence son un hombre y una mujer que murieron por una intoxicación de monóxido de carbono por el uso de un generador eléctrico en su vivienda en el condado de Horry, en Carolina del Sur.

Otra pareja falleció cuando se incendió su casa en Fayetteville, en Carolina del Norte, informó la Oficina Forense estatal.

Hurricane Florence: At least eleven deaths reported as storm slogs across Carolinashttps://t.co/qgNRZsqIsg pic.twitter.com/SytdVKrah9 — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) September 16, 2018

Tres personas murieron en el condado norcarolino de Duplin debido a “riadas y balsas de agua en las carreteras”, según información del alguacil local, y se conoció que una mujer falleció en Carolina del Sur después que su automóvil chocó con un árbol que había caído sobre la carretera.

Estas muertes se suman a las cinco conocidas el viernes, entre ellas una madre y bebé que fallecieron debido a un árbol que cayó sobre su casa en Wilmington.

North Carolina Gov. Roy Cooper says five deaths have been confirmed from Florence and others are being investigated. "Loss of life is heartbreaking, and we'll continue to pray for the victims and their family" https://t.co/g5uRoPg61x pic.twitter.com/bJZZ8sFuun — CBS News (@CBSNews) September 15, 2018

Muy cerca de esta ciudad, en Wrightsville Beach, también en Carolina del Norte, había tocado tierra horas antes Florence como huracán de categoría 1 y vientos máximos sostenidos de 90 millas, aunque llegó a alcanzar el nivel 4 en la escala Saffir-Simpson, que tiene un máximo de 5.

Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), emitido a las 05:00 horas locales, Florence se ha degradado a depresión tropical mientras avanza hacia el interior del país.

El fenómeno meteorológico se encuentra a unas 20 millas al suroeste de Columbia, capital de Carolina del Sur, y se dirige hacia el oeste con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora.

A pesar de este progresivo debilitamiento debido a su alejamiento de la costa, los expertos del NHC alertan que Florence seguirá dejando “riadas y grandes desbordamientos de ríos” en una “proporción significativa” de las Carolinas.