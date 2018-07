El Southern Poverty Law Center (SPLC en inglés) tiene registrado unos novescientos grupos de odio en Estados Unidos pero sus expertos dicen que las redes sociales han permitido el aumento de los ataques y casos de odio en el país.

No hay cifras sobre el aumento de estos ataques a través de las redes pues el FBI no las ha documentado. No obstante, Rick Halperin, director del programa Derechos Humanos Embrey de la universidad Metodista del Sur dice que actualmente los casos de odio son más evidentes que antes.

“En el internet prevalece el odio”, dijo Halperin a MundoHispánico. “Hay muchas cosas buenas en el internet, pero también el internet es utilizado claramente por las personas para reclutar y difundir el odio”.

En 2016 el FBI registro más de 6,000 crimenes motivados por el odio. Halperin dice que internet es un arma de doble filo ya que las personas lo usan para promover su odio pero, a la vez, el internet permite documentar sus acciones.

De hecho, en 2018 se han grabado varios incidentes racistas que se han compartido en las redes sociales. Uno de los videos más vistos fue el del abogado Aaron Schlossberg, que amenazó a dos mujeres hispanas y a un empleado de un restaurante en Nueva York con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Adunas (ICE en inglés) porque estaban hablando español.

“Las personas no muestran timidez a la hora de usar la tecnología, bien sea para alardear sobre cómo se sienten o sentirse orgullosas por sus actitudes de odio”, dijo Halperin. “De la misma manera, puedan quedar al descubierto y, tal vez, enfrenten consecuencias legales. Así que esto es algo bueno”.

De acuerdo al FBI un delito de odio incluye asesinatos, incendios premeditados o actos de vandalismo con un elemento añadido. Sin embargo, el odio en sí mismo no es un delito.

Más de 50 por ciento de victimas de crimenes de odio fueron motivados por la raza o etnia de la víctima. En el 10.9 por ciento de los casos, las victimas fueron hispanos.

Halperin atribuye un posible aumento en estos crímenes debido a los mensajes del presidente Donald Trump.

“Pienso, sin lugar a dudas, que todo empieza con el Presidente”, dijo Halperin. “El ha demostrado quién es: un intolerante, un mentiroso, una persona que odia”.