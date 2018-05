En el 2017 a solo 11 años Julio Ortiz se quitó la vida. Su madre, Mayra Rodríguez, todavía vive en la misma casa donde el joven se suicidó, pero ella quiere asegurarse que otra familia no pase por lo mismo.

“Yo quisiera haber tenido las fuerzas para yo arreglar el problema, desgraciadamente ya se me fue, pero me dejó una lección”, dijo Rodríguez.

RELACIONADO: EXCLUSIVA: Habla la madre del niño que se suicidó en Dallas tras acoso escolar (VIDEO)

De acuerdo al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) entre 1999 al 2015 más de 1,300 niños entre 5 y 12 años se suicidarán en Estados Unidos. Aunque no ha sido determinado el origena definitivo del aumento en la tasa de suicidios entre los jóvenes, los expertos atribuyen la causa, en parte, al acceso a las redes sociales.

“Creemos que hay más acoso en las redes sociales y acceso a los medios en general”, dijo Kimberly Roaten, directora de calidad en seguridad, educación e implementación del Departamento de Psiquiatría de Parkland. Además, Roaten señaló: “Aabemos que, al reportar suicidios destacados, aumenta la tasa de suicidios”.

Rodríguez agregó que su hijo fue víctima de acoso en la escuela en persona y a través de las redes sociales.

En un esfuerzo para disminuir el suicidio entre los jóvenes Parkland Health & Hospital evaluará a niños desde los 10 años para riesgos de suicidio. La evaluación consiste en un breve cuestionario que se completará durante cualquier visita con un doctor en una sala de emergencia o una consulta general.

Según Celeste Johnson, directora de Servicios Psiquiátricos de Parkland, en el cuestionario, los niños deberán responder cuatro preguntas y los adultos seis.

“Las investigaciones han demostrado que no siempre se ven estos síntomas (depresión), de hecho muchas personas que han estado planificando el suicidio por ya un tiempo, cuando toman la decisión, se ve un cambio de ánimo que parece positivo”, dijo Alejandro Zavala-Cervantes, consejero, Parkland.

Rodríguez recuerda que vio cambios en su hijo, pero nunca pensó que se quitaría la vida. La madre señala que en vez de regañar a los hijos los padres deben tener conversaciones con ellos para saber la realidad de los que están pasando.

“Con mis hijas nunca tuve problemas, pero ahora la tecnología está muy avanzada”, dijo Rodríguez. “Si el niño lo vez triste habla con él, abrázalo y dile que tanto lo quieres y que sucedería si algo le pasara a él, porque ahorita yo me siento tan poca cosa”.

En el 2015, Parkland comenzó a evaluar a jóvenes de 12 años y con mayores riesgo de suicidio. Desde entonces, Parkland Health & Hospital ha completado más de 2 millones de evaluaciones de niños en riesgo de suicidarse.

Julio cumpliría 13 años en un mes, la familia honrará su vida durante la caminata Out of the Darkness organizada por la Fundación America para la Prevención de Suicidio. La familia está recaudando fondos para la organización en memoria del niño.