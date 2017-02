Matt Ryan gana el MVP

El quarterback de los Falcons de Atlanta, Matt Ryan, ha ganado el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL.

Ryan y los Falcons se enfrentan mañana a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LI.

#MattVP!

For the first time in franchise history, we have the AP MVP of the NFL.

Congratulations, #MattyIce!❄️ pic.twitter.com/Rfhivhm6Ra

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) February 5, 2017