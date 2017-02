La última desgracia de Atlanta

La última desgracia en Atlanta no tiene nombre.

Una ciudad acostumbrada a los fiascos en el deporte se encaminaba placenteramente a su primer campeonato del Super Bowl. Le ganaban a Tom Brady y a los todopoderosos Patriots de Nueva Inglaterra por 25 puntos.

¡VEINTICINCO!

Los preparativos de los festejos en Atlanta estaban en marcha ante la certeza de que al fin iban a olvidarse de tantos fracasos deportivos.

Pero como una cruel broma del destino, sufrieron el mayor desplome de todos. Uno que los marcará por mucho, mucho tiempo.

“Estoy como anestesiado”, dijo el safety de los Falcons Ricardo Allen. “No sé cómo reaccionar. Me siento roto por dentro, porque no somos así. Estoy como anestesiado ante el golpe. Es terrible. De las peores sensaciones que he vivido. No soy alguien que tiende a olvidar rápido. Lo más seguro es que nunca lo olvidaré. Siempre me perseguirá”.