Aterciopelados trae nuevo show para cerrar ciclo de su galardonado álbum ‘Claroscura’

Para cerrar el ciclo de promoción de Claroscura, su galardonado octavo disco de estudio, Aterciopelados ofrece una gira en conjunto con Los Amigos Invisibles, que arrancó el 21 de abril en Nueva York y que los llevará a 10 ciudades del país, incluyendo Atlanta el 2 de mayo en Center Stage.

Con Claroscura, la icónica banda de rock colombiana, liderada por Andrea Echeverri (voz y guitarra) y Héctor Buitrago (bajo), regresó en 2018 al estudio de grabación tras una ausencia de 10 años. Contiene 13 temas con un sonido auténtico, innovado y respetuoso de la tradición y rituales ancestrales. Y la respuesta fue halagadora.

En noviembre, durante la edición 19 de los Grammy Latinos, Claroscura ganó el gramófono dorado al Mejor Álbum Alternativo. Además, Claroscura fue candidato al Grammy en el rubro de Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo.

En una entrevista exclusiva con MundoHispánico, Echeverri habló de la gira, de Claroscura y su fabulosa elección de vestuario durante ambas galas de la Academia, entre otros temas.

MH: Cuéntame sobre ganar el Grammy Latino y haber sido candidato al Grammy por Claroscura…

AE: Claroscura nos ha traído cosas muy chéveres, hemos tocado por muchas partes, se han hecho muchos videos como ‘Play’, ‘Dúo’ y ‘Tu amor es’, y la idea es sacar otro par más. Los premios fueron muy importantes. El Latin Grammy fue buenísimo, estuvimos en Las Vegas, tuvimos mucha prensa y luego cuando lo ganamos estuvimos muy contentos, bailamos esa noche (jajaja) Y luego pues con la nominación de los gringos, ¿no?, muy felices y agradecidos.

MH: ¿Cómo viviste la experiencia en ambas galas con tus vestuarios de Grammy?

AE: Para los Latin Grammy me hice un sombrero de Grammy. La idea en mi cabeza era que si así no me lo ganara ya lo tenía, ese era el chiste. Hay una chica (Dayra Benavides) con la que yo trabajo habitualmente y que me hace sombreros para los videos y los shows en vivo. Y pues he tenido sombrero de hongo, sombrero de nube con arcoíris, sombrero de nube con trueno y lluvia, con sombrero de taza de café… Entonces la llamé y le dije hazme un sombrero de Grammy. Y listo, salí con el sombrero de Grammy. A todos nos impresionó mucho y casi hablan más del sombrero que del premio mismo.

MH: ¿Y en el Grammy?

AE: En el momento que nos invitaron al Grammy gringo, yo dije me voy a ir más hondo con el asunto pues. No es por cuestionar la validez del premio ni la seriedad de la Academia, pero digamos que alrededor del show business mismo, del asunto de la ropa, del cuerpo y de lo bonita que es la gente pues viene como mucho peso, ¿no? Yo lo critico mucho. En un Grammy gringo nadie sabe quiénes somos, a nadie le importa y me dije no voy a pasar desapercibida (jejeje). Empecé a hacer dibujos pensando en que no fuera solo un sombrerito, sino más bien un Grammy. Con otra amiga (Paula Juliana Pérez) que hace ropa y que muchas veces es la que cose mis trajes, hicimos este traje. Y nunca nos imaginamos la reacción, o sea fue increíble, fui más famosa que nunca en mi vida.

MH: ¿Y qué tal la respuesta de la gente en redes sociales?

AE: Fue muy chistoso porque mi intención era humorística. Yo hago eso todo el tiempo, llevo como 30 años inventándome un lugar femenino lleno de color, lleno de humor que de alguna manera cuestiona la moda, cuestiona el estereotipo femenino, la chica sexy, la chica que se pone el traje de diseñador y todo eso. Y pues yo he generado como una cosa como muy alejada de todo eso. Para mí fue otro traje chistoso que me diseñé, pero la gente se lo tomó muy a pecho. Así como había gente que me defendía había otros que decían que había dejado mal a Colombia.¡Es muy chistoso, la gente es muy rara! ( jejeje)

MH: ¿Cómo se dio la idea de la gira con Los Amigos?

AE: La cosa viene porque desde hace un par de años estamos trabajando con el mismo mánager (Humberto Calderón). Él lleva mucho más con Los Amigos Invisibles, pero digamos que él fue como la pieza que unió el rompecabezas. Hicimos un toque las dos bandas el año pasado en Miami y estuvo muy chévere. Los conocemos desde hace muchos años y hay como muchas cosas en común. Creo que también hay muchos contrastes que están bien a la hora de servir al público en un show, es chévere porque hay cosas en las que nos parecemos y hay otras que nada que ver. Ellos son supe masculinos, finalmente, y Aterciopelados tiene un mensaje muy claro al respecto.

MH: ¿Cómo fue el proceso creativo detrás de su más reciente video ‘Tu amor es’ con el fotógrafo Ruven Afanador?

AE: El video se hizo más como testimonio de una sesión de fotos. Nos demora mos hartísimo porque cada traje implicaba muchas cosas diferentes. Los dibujitos esos que nos hicieron en los rostros y brazos se demoraron varias horas. Pero fue muy bonito porque Rubén tiene un ojo y unas ideas cheverísimas. Los dibujitos se le ocurrieron viendo la carátula de Claroscura. El cabello es gigante que subía y el otro era como un signo de paz relleno de bomboncitos; el vestido de burro carnavalesco de Héctor estaba muy chévere. Y yo tenía una ruana hecha con esos cartones donde se ponen los huevos. Traía de todo, cosas que además estaban ligadas a Aterciopelados como el asunto del reciclaje, el color, la paz, todo estaba como muy bien pensado. Hicimos las fotos en la carpa de una escuela de circo en Bogotá y todos esos chicos que salen bailando estudian circo ahí. Ruven en un punto sacó la camarita e hizo unas tomas, pero en realidad era para las fotos. Pero a mí me encanta ese video, me parece que es fresco, innovador y super artístico; me fascina.

“Llevo 30 años inventándome un lugar femenino lleno de color y humor que cuestiona la moda, el estereotipo femenino y la chica sexy”, Andrea Echeverri, cantautora colombiana

MH: Andrea, en los últimos dos años has dicho que sólo “cosas bonitas” le ha está pasando a Aterciopelados en esta nueva etapa musical donde se desvincula un poco del pasado para crear música nueva. ¿Cuáles son todas esas cosas bonitas que te siguen inspirando y contagiando, que más de esas cosas bonitas hay en este año?

AE: Ahorita estamos empezando a girar, es como el último ciclo digamos de seguir presentando Claroscura y pues ya preparando las nuevas canciones y aun no se sabe cómo se desarrollará la cosa, pero ahí seguimos un poco con los mismos compromisos. Acaba de pasar Canto al agua, el 22 de marzo, que es un evento que cumplió 10 años y que forma parte Día Mundial del Agua donde hubo más de 500 lugares en el planeta que se conectaron y que hicieron como este ceremonial alrededor del agua. Héctor sigue muy comprometido con el asunto ecológico, y yo sigo muy comprometida con derechos humanos y me parece que el asunto femenil cada día es más importante y más urgente. Entonces cada vez que uno canta ‘Cosita seria’ decimos ¡uy! está perfecta para todo lo que está pasando y me parece que desde ese lugar hay que seguir buscando cosas y diferentes. Me parece que de alguna manera también tienes que buscar complicidad masculina, entonces estoy ahí echando cabeza y pensando con que hombres puedo aliarme como para escribir algo chévere, profundo, respetuoso pero que no cause tampoco como que salgan corriendo (jajaja). Todavía no lo tengo claro en mi cabeza, porque a veces como cuando tú te paras como una mujer feminista y te quejas, como que todos se van corriendo, entonces quiero crear algo que no les asuste pero que cree conciencia y armonía y respeto.

BREVE BIO de Arterciopelados:

Nombre: Aterciopelados

Profesión: banda de música

Nacionalidad: colombiana

Fecha y lugar de formación: 1992 en Bogotá, Colombia

Integrantes: Andrea Echeverri (voz y guitarra), Héctor Buitrago (bajo) e invitado Mauricio Montenegro (batería)

Premios: en 2001 recibió el Grammy Latino a la Mejor Banda de Rock. En 2007 obtuvo el Grammy Latino al Mejor Álbum Alternativo por Oye y en 2018 volvió a recibir ese premio por Claroscura.

Lista de canciones de Claroscura:

1. ‘Play’ con Ana Tijoux

2. ‘Cuerpo’

3. ‘Tu amor es’

4. ‘Ay Ombe’ (Vamo’ a relajar el pony)

5. ‘Tumbao’

6. ‘Soñemos un bosque’

7. ‘Dúo’

8. ‘Despierta mujer’

9. ‘Manifesto Colibrí’

10. ‘Piernas’

11. ‘Vieja’

12. ‘Show’

13. ‘He venido a pedirte perdón’ (remasterizado)