Ataques de tiburones obliga a cerrar playa en Florida

La playa de Fernandina, ubicada en Amelia Island a 36 millas de la ciudad de Jacksonville, en la costa noreste de Florida, cerró temporalmente tras dos ataques seguidos de tiburones que dejaron heridos a dos hombres de 17 y 30 años.

Los ataques sucedieron con unos tres minutos de diferencia, informaron medios locales.

Los ataques ocurrieron el viernes cuando Dustin Theobald fue mordido por un tiburón en su pie, y al poco tiempo y a poco más de una milla un joven, del cual no informaron su nombre, fue atacado de forma similar.

Ambos se recuperan satisfactoriamente de las heridas, según las autoridades.

La ciudad de Fernandina, que cerró el mismo viernes la playa y la reabrió el sábado, anunció que el cuerpo de bomberos “está alerta y continuará monitoreando” las aguas.

El anuncio fue comunicado en las redes sociales de la ciudad, en las páginas de Facebook y Twitter.

El joven sufrió heridas punzantes, mientras que Theobald recibió ese mismo tipo de heridas y varias laceraciones.

Los ataques de tiburones no son tan frecuentes al norte del estado, suelen ocurrir más hacia el sur de Florida, a donde llegaron a partir de marzo pasado miles de tiburones de punta negra (Carcharhinus melanopterus).

The waters are back open this morning. Ocean Rescue will remain on high alert and will continue monitoring the waters. https://t.co/u7K5C80iXo

— City of Fernandina Beach (@MyCOFB) July 14, 2018