Momentos de desespero y temor fue lo que vivió un grupo de personas durante un ataque racista, del que presuntamente fueron objeto cuando manejaban bicicletas en un reconocido puente de la ciudad de Miami, en el sur de la Florida.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando, según los testigos, un conductor armado se enfrentó a un grupo de personas que transitaban en sus bicicletas por un puente de Brickell como parte del movimiento “Wheels Up, Guns Down”, durante las celebraciones de Martin Luther King Jr.

El momento del desagradable encuentro donde el hombre saca el arma y lanza insultos raciales, quedó capturado en un video que posteriormente fue publicado por la organización local sin fines de lucro “Dream Defenders”, a través de la red social Twitter.

En la filmación también se puede observar a una mujer discutiendo con el grupo de ciclistas, mientras los empujaba y les gritaba: “Me pasaste por encima, me pasaste por encima de mi pie”.

BREAKING: Miami teens participating in annual #BikesUpGunsDown event assaulted and threatened with a gun in the Brickell Avenue area of Miami today. Captured by one of our members. pic.twitter.com/Hxtscb52PK

Los motivos de la pelea continúan sin esclarecerse, pero la Policía de Miami informó que el presunto atacante, quien fue arrestado, ha sido identificado como Mark Bartlett, de 51 años.

La fiscalía estatal de Miami Dade emitió un comunicado donde hacen contar su indignación por los hechos ocurridos.

“Estoy indignada con los hechos que se muestran en los videos tomados durante este incidente. He asignado a mi jefe del departamento de crímenes de odio para investigar este caso”, dijo Katherine Fernández, titular del organismo público.

Sources tell me Dana Scalione and Mark Bartlett are the racist pair in the video. Mark was arrested yesterday but only charged with carrying a concealed weapon. We’re coming for both of them now. There will be accountability. pic.twitter.com/il814AP5jS

