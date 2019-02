Un nuevo ataque racista vuelve a registrarse en Estados Unidos, luego de que una cliente supuestamente insultó al gerente de un restaurante mexicano en Virginia por hablar español.

Un video que mostró a una mujer blanca insultando al gerente del restaurante mexicano Tampico, en West Virginia, solo por hablar español con sus empleados, se volvió viral durante el fin de semana, reseñó NBC News este martes.

“El inglés es nuestro primer idioma, así que debes hablar inglés. Lárgate p… de mi país”, exclamó la mujer, identificada en el video como Jill, y quien le gritó a Sergio Budar, el gerente del establecimiento.

Uno de los dos videos que revelaron el incidente muestra cómo los clientes de Tampico Mexican Restaurant en Parkersburg, West Virginia, se sorprendieron ante los comentarios de la mujer.

“Me hace sentir molesto, triste. Es increíble que todavía estemos viendo este tipo de comportamiento en la actualidad”, comentó Budar, originario de México, a NBC News.

“He estado viviendo aquí durante casi dos décadas y contando. Obtuve mi ciudadanía estadounidense mientras estaba aquí, pero eso no significa que las personas no puedan hablar otros idiomas que no sean el inglés”, mencionó el mexicano.

El sitio web Latino Rebels fue el primero en publicar la historia del presunto ataque racista por hablar español que ocurrió el domingo.

Mientras Jill continuó la agresión verbal contra Budar, a quien le dijo que “no tiene problemas con la forma en cómo luce”, un hombre quien estaba cenando con ella intentó evitar que gritara.

Al mismo tiempo, uno de los chefs que trabaja en el restaurante intervino en la situación.

“Si vas a ser racista, te vas a ir”, manifestó el chef. A lo que Jill respondió: “No soy racista”.

“No, eso es racista. Este hombre me cuida”, dijo el chef al referirse a Budar. “Y vas a salir de aquí si vas a hablarle así”, agregó.

