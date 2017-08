Atacan a Trump por perdón a Arpaio justo antes de huracán

Líderes demócratas y el senador McCain critican fuertemente al presidente Donald Trump por su decisión de perdonar a Joe Arpaio, el polémico ex sheriff del condado de Maricopa, Arizona. Algunos de ellos destacan el hecho de que tomó la decisión justo cuando una enorme tormenta se dirigía hacia Texas.

Trump se expone ahora a numerosas críticas por emitir el indulto horas antes de que el huracán Harvey estuviera cercano a golpear la costa del Golfo, con una gran probabilidad de causar daño devastador en la zona.

Le puede interesar: Inmigrantes huyen de EE.UU. y Canadá aumenta deportaciones

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, acusó a Trump de “usar la cobertura de la tormenta” para emitir el perdón de Arpaio, un polémico sheriff condenado por desacato criminal tras violar una orden judicial y discriminar a los latinos.

“A medida que millones de personas en TX y LA se están preparando para el huracán, el Presidente está usando la cobertura de la tormenta para 1”

As millions of people in TX and LA are prepping for the hurricane, the President is using the cover of the storm to 1/ — Chuck Schumer (@SenSchumer) August 26, 2017

“Perdonar a un hombre que violó la orden de un tribunal de dejar de discriminar a los latinos y 2 /”

Pardon a man who violated a court’s order to stop discriminating against Latinos and 2/ — Chuck Schumer (@SenSchumer) August 26, 2017

Ban courageous transgender men and women from serving our nation’s Armed Forces. 3/ — Chuck Schumer (@SenSchumer) August 26, 2017

“La única razón para hacer esto ahora es usar la cobertura del huracán Harvey para evitar el escrutinio 4/”

Then he ran to Camp David. The only reason to do these right now is to use the cover of Hurricane Harvey to avoid scrutiny 4/ — Chuck Schumer (@SenSchumer) August 26, 2017

“tan triste, tan débil”, agregó.

So sad, so weak. 5/5 — Chuck Schumer (@SenSchumer) August 26, 2017

“Donald Trump acaba de dar un pase libre a su amigo Joe Arpaio, el agente más conocido de la nación por su racismo y fanatismo, y lo hizo durante un desastre natural que podría afectar a millones”. “Eso no es presidencial, eso es un cobarde”, dijo en un comunicado Tom Pérez, el presidente del Comité Nacional.

“El sheriff Arpaio usó el perfil racial para destruir a las familias de inmigrantes y devastar a las comunidades latinas. Mientras que no investigó cientos de crímenes, entre ellos decenas de casos de abuso sexual infantil “, añadió Pérez en el comunicado.

Pérez tuiteó el sábado temprano:

“Al perdonar a Joe Arpaio, el presidente Trump está celebrando a uno de nuestros más notorios agentes del racismo y del fanatismo”.

By pardoning his buddy Joe Arpaio, President Trump is celebrating one of our nation’s most notorious agents of racism and bigotry. — Tom Perez (@TomPerez) August 26, 2017

Por su parte, el senador Chris Murphy, D-Connecticut, por su parte, se mostró muy contundente en su asombro, llamando al perdón “básicamente un gran dedo medio a América”.

The Arpaio pardon is basically a big middle finger to America. A loud, proud declaration that this Administration supports racism. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) August 26, 2017

El senador republicano McCain también se unió a las críticas de los demócratas, diciendo en un comunicado que “nadie está por encima de la ley” y que “los oficiales de ley jurados deben buscar siempre ser irreprochables en su compromiso de hacer cumplir justamente las leyes que juraron mantener”.

Al perdonar a Arpaio, McCain dice que socava la demanda de Trump para el respeto del estado de derecho. Tampoco Arpaio no ha mostrado remordimientos por sus acciones, agregó Arpaio en el comunicado.

Además el senador tuiteo temprano el sábado refiriéndose a Trump que:

“El perdón de Joe Arpaio, que trató ilegalmente a los latinos, socava su reclamo por el respeto del estado de derecho”.