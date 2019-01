Así se plantea el Super Bowl entre Patriots y Rams

La ocasión previa que los Rams actuaron en un Super Bowl, el oponente fue Nueva Inglaterra. Las cosas no le salieron muy bien al entonces equipo de San Luis.

Los Patriots pasaron a tener como rutina hacer acto de presencia en el partido por el campeonato de la NFL — este es el octavo que disputan desde aquella victoria de 2002.

Así se plantea el duelo en Atlanta:

CUANDO NUEVA INGLATERRA TIENE EL BALÓN

Gracias a una dominante línea frontal liderada por Trent Brown (77), David Andrews (60) y Shaq Mason (69), Tom Brady (12) no fue derribado por Kansas City en la final de la AFC, casi que ni le rozaron. Y los Chiefs lideran la liga en derribos de quarterbacks. Si es grupo logra seguir así de firme ante el estelar defensive tackle Aaron Donald, Ndamukong Suh (93) y Michael Brockers (90), Brady podría tener otra actuación para quedar como el Jugador Más Valioso. Sin embargo, la secundaría que enfrentará esta vez es muy superior a la que desplegaron los Chiefs, particularmente con los cornerbacks Aqib Talib (21) y Marcus Peters (22) — y el suplente Nickell Robey-Coleman (23), ahora conocido por el golpe con el caso que no fue señalado como interferencia ante los Saints.

Ese par deberá ser agresivo en la línea de golpe ante los wide receivers Julian Edelman (11) y Chris Hogan (15), quienes tuvieron tanto espacio en algunos de sus desplazamientos ante Kansas City que pareció ser una práctica de pases.

El otro duelo es el del tight end Rob Gronkowski (87) frente a los safeties Lamarcus Joyner (20) y John Johnson III (43), con el físico para contener a Gronk, pero esa es una asignatura durísima.

Los Rams también tendrán las manos llenas con el novato Sony Michel (26), quien se ha convertido en un tractor con sus acarreos por su potencia e instintos. Su compañero running back James White (28) es uno de los mejores receptores desde el fondo en la liga y el número tres Rex Burkhead (34) anotó dos veces, incluyendo el touchdown para la corona del AFC.

El coordinador defensivo de los Rams Wade Phillips buscará exigir a Brady con sus argucias, pero LA está obligado a alterar el ritmo del mariscal de campo. La línea ofensiva de Brady tendrá que impedirlo.

CUANDO LOS ÁNGELES TIENE EL BALÓN

El ex compañero de Michel en Georgia, el estelar running back Todd Gurley (30), arrastra molestias en las rodillas. Aunque C.J. Anderson (35), adquirido durante la campaña, ha sido magistral, los Rams necesitan a Gurley saludable y productivo para el Super Bowl. Al menos Gurley tuvo tiempo extra para sanar.

Gurley lideró la NFL con 21 touchdowns y fue cuarto con 1.831 yardas en acarreos. Va a ser un problema como receiver para los linebackers de los Patriots Dont’a Hightower (54) y Kyle Van Noy (53), que vienen de una excelente actuación en Kansas City. Así que uno de los backs defensivos, quizás los safeties Devin McCourty (32) o Patrick Chung (23), pudieran recibir algunas asignaciones.

Los Rams quieren tener equilibrio al ataque y ciertamente tienen las opciones en el juego aéreo con Jared Goff (16) lanzando el balón a los wide receivers Robert Woods (17), Brandin Cooks (12) y Josh Reynolds (83). Cooks estará deseoso de participar en un partido importante luego que los Patriots lo traspasaron a Los Ángeles tras la campaña pasada. Probablemente pondrá a prueba al cornerback Stephon Gilmore, que tuvo problemas en Kansas City.

Nueva Inglaterra consiguió cuatro sacks contra Patrick Mahomes y los Rams no pueden ser tan generosos si quieren levarse el Trofeo Lombardi. Los linemen Andrew Whitworth (77), Rodger Saffold (76) y Rob Havenstein (79) deben contener al end defensivo Trey Flowers (98), Van Noy y el resto de la zona interior de Nueva Inglaterra.

Goff vs. Brady parecería desequilibrado. Pero Goff y los suyos vencieron a Drew Brees por el cetro de la NFC.

EQUIPOS ESPECIALES

El pateador de Los Ángeles Greg Zuerlein (4) pudiera seguir su actuación clave en Nueva Orleáns con una patada decisiva en el Super Bowl.

Johnny Hekker (6) fingió un despeje para conseguir un primer down por los Rams en Nueva Orleáns, y tiene una de las piernas más poderosas en la liga.

Los Rams no son excepcionales en los regresos de patadas, pero no son ineptos. JoJo Natson (19) ha lidiado con la mayoría de los regresos de despejes, mientras que Blake Countess (24) regresa las patadas.

Los Patriots tienen más probabilidades de lograr algo en los retornos con Cordarrelle Patterson (84). Nueva Inglaterra tiene al confiable Edelman en los regresos de despejes, aunque perdió un balón contra los Chiefs.

Stephen Gostkowski (3) ha hecho más intentos bajo presión como pateador que casi ningún otro jugador en esa posición en la NFL. Ryan Allen (6) también realiza una tarea sólida en los despejes.

ENTRENADORES

Teniendo en cuenta cómo los Patriots dominaron a los Chiefs inicialmente al ataque y la defensa, el coordinador ofensivo Josh McDaniels y el coordinador defensivo Brian Flores prepararon un excelente plan. Pero los Chiefs comenzaron a mover el balón casi a voluntad en la segunda mitad y los Rams son capaces de lo mismo. Eso crea una pregunta clave: ¿Podrá Los Ángeles contener los pases precisos de Brady y el poderoso acarreo de Michel?

El entrenador de los Rams Sean McVay es codiciado en el mercado del fútbol americano. Todo equipo en busca de un nuevo estratega ha sondeado a los colaboradores de McVay, que apenas cumplió 33 años. Es innovador y agresivo y, de cierta forma, uno más entre los jugadores, algo que sin dudas Bill Belichik, el entrenador de los Patriots, no es.

OTROS FACTORES

Los Patriots son muy experimentados en estas citas. Nada que suceda en Atlanta este fin de semana los va a perturbar.

Brady, de 41 años, va a ser el quarterback titular más viejo en la historia del Super Bowl. Un sexto título empataría a los Patriots con los Steelers para el mayor total en la era del Super Bowl.

Los Rams han entusiasmado a Los Ángeles con un campeonato de la NFL, apenas tres campañas después de su regreso a Hollywood. Ganaron una vez el Super Bowl, pero fue en el 2000, cuando estaban en San Luis.

TENDENCIA