Así reaccionaron los “olvidados” de la Selección Mexicana

Como cada cuatro años, cuando los distintos equipos que participarán en un Mundial dan a conocer sus listas de jugadores, aparece la polémica por aquellos que no acudirán. Con la Selección Mexicana, la cosa no fue distinta y las reacciones de los futbolistas que no fueron considerados para Rusia 2018 fueron diversas, lo mismo de la prensa.

Muchas dudas, reclamos y poca claridad, las primeras reacciones tras la Pre-Lista de jugadores nacionales para #Rusia2018. https://t.co/wbLcYl7HgB — Merca2.0 (@Merca20) May 14, 2018

El principal ausente de la lista es Rodolfo Pizarro, figura de las Chivas y artífice del campeonato del Rebaño Sagrado en la Concachampions. Se perderá Rusia 2018 al no encajar en el esquema táctico del entrenador, Juan Carlos Osorio, que no tuvo reparo en explicarlo. El propio futbolista no se ha manifestado al respecto en redes sociales.

En cuanto a la lista de la selección: lamentablemente hay favoritismos y eso provoca injusticias. Si te precias de conocer de futbol, Pizarro y el Gallito Vázquez tienen que estar en esa lista. — Rafael Puente (@rafapuente_espn) May 14, 2018

Quien reaccionó de forma inesperada fue el delantero, también de Chivas, Alan Pulido. El tamaulipeco (que acudió a Brasil 2014 aunque no jugó ni un minuto) colgó una pregunta en su cuenta de Twitter. “¿Y ahora”. Los usuarios le respondieron con diversas recomendaciones, principalmente, que se fuera de vacaciones.

Y ahora ? 🤭 — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@puliidooo) May 14, 2018

El que para los expertos, es el mejor medio de contención de la Liga MX, José Juan Vázquez, no fue considerado (de acuerdo a Juan Carlos Osorio) para la Selección Mexicana, debido a su baja estatura. El “Gallito” mostró un gran nivel en Brasil 2014 y en Twitter ignoró el hecho de no ser llamado y se enfocó a la Gran Final de la Liga MX que se disputará esta semana entre Toluca y Santos Laguna, donde él milita.

Después de no haber subido un mensaje en todo 2018, Vazquez simplemente se concentró en la búsqueda del sexto título en la historia del Santos Laguna.