A unas horas de la llegada del huracán Florence a las Carolinas, la NASA reveló un impresionante video de cómo se ve amenazante el fenómeno desde el espacio.

Las imágenes, según explicó la NASA en su cuenta de Twitter, fueron captadas la mañana del miércoles por una cámara de alta definición afuera de la Estación Espacial Internacional.

“@Space_Station captó una visión austera y aleccionadora de #HurricaneFlorence mientras cruzaba el Atlántico con vientos de 130 millas por hora”, escribió la NASA junto al video que ya cuenta con casi 200 mil reproducciones.

This morning, a high definition camera outside of the @Space_Station captured a stark and sobering view of #HurricaneFlorence as it churned across the Atlantic with winds of 130 miles an hour. Take a closer look: https://t.co/IWZCzy2ZLV pic.twitter.com/9gIJ8PA8ng

— NASA (@NASA) September 12, 2018