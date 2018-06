Asesor de Trump se disculpa por decir que “hay un lugar especial en el infierno” para Trudeau

El asesor comercial del presidente Donald Trump se disculpó por decir que hay “un lugar especial en el infierno” para el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Peter Navarro ofreció la disculpa en una conferencia del Wall Street Journal, informó el periodista Gerald Seib en Twitter.

De acuerdo con Seib, Navarro dijo: “Permítanme corregir un error que cometí… Al expresar ese mensaje utilicé lenguaje que fue inapropiado”.

Peter Navarro, speaking at WSJ CFO Network just now, apologizes for "special place in hell" remark directed at Canada's Trudeau: "Let me correct a mistake I made…In conveying that message I used language that was inappropriate." #WSJCFO — Gerald F Seib (@GeraldFSeib) June 12, 2018

Trump estaba furioso porque Trudeau dijo al final de una cumbre económica en Canadá que no permitirá que su país sea presionado en las relaciones comerciales con Estados Unidos, refiriéndose en particular al tema de los aranceles al acero y el aluminio que Trump impuso a su vecino.

En entrevista con “Fox News Sunday”, Navarro dijo que hay “un lugar especial en el infierno para cualquier líder extranjero que manifieste diplomacia de mala fe con el presidente Donald Trump y luego trata de apuñalarlo por la espalda al salir”.

Peter Navarro: "There’s a special place in hell for any foreign leader that engages in bad faith diplomacy with President Donald J. Trump and then tries to stab him in the back on the way out the door…that’s what bad faith Justin Trudeau did with that stunt press conference." pic.twitter.com/KtqKXizBEc — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) June 10, 2018

“Y eso es lo que hizo de mala fe Justin Trudeau en esa conferencia de prensa de artificio. Eso es lo que hizo el débil y deshonesto Justin Trudeau. Y eso viene directamente del Air Force One”, añadió Navarro, en referencia a los mensajes que desde el aire publicó Trump en su cuenta de Twitter.

“Basado en las declaraciones falsas de Justin en su conferencia de prensa y en el hecho de que Canadá está cobrando aranceles masivos a nuestros agricultores, trabajadores y compañías estadounidenses, he instruido a nuestros Representantes de EE.UU. para ¡no respaldar el comunicado mientras analizamos los aranceles sobre los automóviles que inundan el mercado de Estados Unidos!”, dijo en un primer tuit el mandatario.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

“El primer ministro Justin Trudeau de Canadá actuó tan dócilmente y con moderación durante nuestras reuniones del G7, solo para dar una conferencia de prensa después de que me fui, diciendo que ‘los aranceles de los EE. UU. eran ofensivos’ y que ‘no los permitiría’. Muy deshonesto y débil. ¡Nuestros aranceles son en respuesta a los suyos del 270% en productos lácteos!”, añadió en otro mensaje.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

También el domingo, el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que Trudeau “nos apuñaló en la espalda” con una “doble moral” en la cumbre del G7 y criticó que el primer ministro canadiense saliera a dar una conferencia de prensa justo después que Trump se subió al avión para dirigirse a la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, en Singapur.

Más tarde, el máximo funcionario de la Unión Europea (UE), Donald Tusk, tuiteó una aparente respuesta a la declaración de Navarro. “Hay un lugar especial en el cielo para @JustinTrudeau”, escribió Tusk, presidente del Consejo Europeo de la UE. “Canadá, ¡gracias por la perfecta organización del G7!”.

There is a special place in heaven for @JustinTrudeau. Canada, thank you for the perfect organisation of G7! — Donald Tusk (@eucopresident) June 10, 2018

Con información de The Associated Press.