Un hombre de Alabama disparó contra su esposa y tres de sus hijos antes de incendiar su casa y suicidarse, informaron las autoridades.

De acuerdo con el alguacil del condado Elmore, Bill Franklin, la esposa, Charlene Ann Orsi, y un niño fueron asesinados cuando Bob Orsi abrió fuego en la casa de Wetumpka, reportó WSFA. Dos de los hijos de la pareja también resultaron heridos, agregó la estación de noticias.

Después de los asesinatos, Bob Orsi prendió fuego a la casa y luego se pegó un tiro mortal, dijo Franklin.

HAPPENING NOW: Two are dead after a house fire in Wetumpka. There is a large police presence at the scene. pic.twitter.com/B6mPrkUCVe

El Departamento de Bomberos de Wetumpka llegó al lugar alrededor de las 6 p.m. (tiempo del Centro). Los dos niños heridos fueron llevados a un hospital cercano, indicaron las autoridades.

Charlene Ann Orsi solicitó el divorcio de su esposo el mes pasado, informó la WSFA.

UPDATE: court documents indicate the wife involved in tonight’s murder-suicide in Wetumpka filed for divorce 9 days ago. Charlene and Robert (Charley and Bob) had been married 23 years according to the filings. Charlene requested custody of their 4 children @wsfa12news

— Jenn Horton (@JennWSFA) July 8, 2018