La ciudad californiana de Davis sigue conmocionada. Las autoridades revelaron ahora que el asesino de la oficial Natalie Corona dejó un mensaje en una carta escrita en computadora.

Los investigadores de la policía de Davis informaron que recuperaron evidencias que estaban en la casa alquilada del hombre quien disparó y mató a la oficial Natalie Corona el jueves, incluida una nota que creen que fue escrita por él mismo y dos armas que no estaban registradas, reportó The Sacramento Bee.

El pistolero quien acribilló a tiros a Natalie Corona fue identificado por las autoridades como Kevin Douglas Limbaugh, un hombre de 48 años a quien se le ordenó el otoño pasado que entregara un rifle semiautomático después de ser condenado en un caso de lesiones.

Este sábado, la policía publicó una carta de un párrafo que aseguró que fue escrita por Kevin Douglas Limbaugh, quien se suicidó de un tiro en la cabeza dentro de la casa luego de matar a la oficial.

El portavoz de la policía, teniente Paul Doroshov, dijo a los reporteros que la carta fue encontrada boca arriba sobre la cama del pistolero.

La carta dice textual: “El departamento de policía de Davis me ha estado golpeando con ondas ultrasónicas destinadas a evitar que los perros ladren. Notifiqué a la prensa, asuntos internos e incluso al FBI al respecto. Soy muy sensible a su efecto en mi oído interno. Hice lo posible por apaciguarlos, pero han continuado durante años y ya no puedo vivir más así”.

La declaración impresa fue firmada por “Ciudadano Kevin Limbaugh”.

Además de la carta, los investigadores recuperaron dos pistolas semiautomáticas dentro de la casa, una de 9 mm y otra de calibre .45, detalló Doroshov. La policía aún está comprobando quién registró las armas.

