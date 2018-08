Asesinan a madre de 3 mientras ordenaba en McDonald’s, buscan a sospechoso

La policía de Jacksonville, Florida, busca a un sospechoso luego de que el viernes por la mañana Jamie Marie Roque, de 32 años, fue asesinada a tiros mientras iba en su auto por la ventanilla externa de un local de comida rápida McDonald’s, reportó el sitio de noticias TheFloridaTimes-Union.

La tía de Roque, Rose Mary Lopez, dijo al TheFloridaTimes-Union que Roque estaba dedicada a sus hijos, dos de los cuales son autistas. Ella también se ocupaba de su madre.

Roque murió aproximadamente una hora después en un hospital, informó el sitio de noticias Jacksonville. Ella había recibido un disparo al menos una vez, según el informe.

“Ella era una persona hermosa. Amaba la vida y su familia “, dijo López. “Para ella sus hijos y su madre eran todo”.

