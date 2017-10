Aseguran que Trump llamó al demócrata Schumer sobre la atención de la salud

El presidente Donald Trump habría llamado por teléfono el viernes al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en un esfuerzo por revitalizar la legislación sobre salud, dijeron fuentes republicanas y reportó el medio digital ANXIOS.

En un tuit temprano en la mañana Trump confirmó la llamada:

“Llamé a Chuck Schumer ayer para ver si los Dems quieren crear un gran proyecto de ley sanitaria. ObamaCare está muy afectado, grandes primas. ¡Quién sabe!”

I called Chuck Schumer yesterday to see if the Dems want to do a great HealthCare Bill. ObamaCare is badly broken, big premiums. Who knows!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017