Artista anónimo cubre algunas estrellas del Paseo de la Fama con calcomanías que replican la estrella de Trump

Los actos de vandalismo y destrucción de la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood y la reciente resolución del Ayuntamiento de West Hollywood para pedir la remoción de la estrella del mandatario americano, han causado la reacción de un artista anónimo a favor de Trump que puso 50 calcomanías encima de las estrellas de otros artistas como acto de rebelión.

“Intenten quitar la estrella del Presidente Donald Trump del paseo de la fama… y 30 estrellas o más aparecerán”, dijo el artista a Hollywood Reporter.

Después de que el Ayuntamiento de West Hollywood pasara una resolución esta semana para pedir a la Cámara de Comercio de Hollywood y al Alcalde Eric Garcetti que se quitara la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama,un artista gastó aproximadamente 1,000 dólares para replicar 50 estrellas de Trump como calcomanías, según la publicación.

El artista anónimo puso las calcomanías con el nombre de Trump, encima de ;as estrellas de actores como Kevin Spacey y Bob Reiner.

Street artist created dozens and dozens of replicas of President Trump's Hollywood star, then went to the Walk of Fame and placed the Trump stars overtaking the stars of pedo celebrites like Kevin Spacey, Rob Reiner and Jimmy Kimmel. pic.twitter.com/ZaZ3oWMYs3

— Josh Gremillion (@joshgremillion) August 10, 2018