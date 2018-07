Arrestos de inmigrantes en la frontera con México caen 18 por ciento en junio y lo atribuyen a “tolerancia cero”

Los arrestos de inmigrantes en la frontera con México se redujeron en junio un 18 por ciento con respecto a mayo y las autoridades creen que se debe a la política de “tolerancia cero” del gobierno del presidente Donald Trump.

Durante junio se produjeron 34,114 detenciones, lo que supone un dato notablemente menor al registrado en mayo, cuando fueron arrestadas 40,338 personas, de acuerdo con datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el informe mensual de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“A raíz de la implantación de la política de ‘tolerancia cero’ de la administración, los datos migratorios de la frontera sur se han reducido un 18 por ciento en comparación con el mes anterior”, celebró el DHS en un comunicado.

Esta política ha sido ampliamente criticada por numerosos sectores del país por implicar la separación de los niños inmigrantes de sus padres, lo que ha generado una gran controversia y llevó al presidente Trump a poner fin a dicha práctica.

#BorderPatrol agents apprehended 34,114 individuals along the SWB in June. #CBP officers deemed 8,451 individuals inadmissible along the SWB in June. More here: https://t.co/qWETw9NDSV pic.twitter.com/VCVluf0C52

— CBP (@CBP) July 5, 2018