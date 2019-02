El exnovio de una hispana cuyo cadáver fue encontrado dentro de una maleta en una carretera de Connecticut ha sido arrestado por estar vinculado con su muerte.

Los restos de Valerie Reyes, de 24 años, de New Rochelle, fueron encontrados el martes de la semana pasada en una zona boscosa a un lado de la carretera en Greenwich, reseñó ABC 7.

La policía detalló que el cuerpo estaba con las manos y pies atados.

El exnovio de la hispana, identificado como Javier Da Silva, de 24 años, fue arrestado en su casa en Flushing, Queens, el lunes por la noche, por ser el principal sospechoso vinculado con la muerte de Valerie, indicó el referido medio este martes.

En la actualidad, Da Silva está siendo acusado por el delito de secuestro que resultó en muerte.

Las fuentes citadas por ABC 7 aseguraron que Da Silva aceptó estar implicado en la muerte, e incluso mencionó que ocurrió en New Rochelle.

Las autoridades creen que luego de que la hispana murió, el exnovio la ató con cinta adhesiva, la metió en la maleta y la llevó en auto hasta Connecticut.

La madre de la víctima había contado recientemente que su hija estaba asustada.

“Ella estaba realmente asustada, muy asustada”, dijo la madre Norma Sánchez. “Temía por su vida”, agregó.

Norma comentó que Valerie sufría de ansiedad y depresión, y que después de que un exnovio se mudó de su apartamento, ella tuvo más miedo de morir.

“(Cuando) revelaron su nombre, mi corazón se impactó”, dijo Sánchez después de enterarse del arresto de Da Silva. “Es como, (sentir) emociones de mucha ira y odio, pero (estoy) aliviada” de que las autoridades capturaran al sospechoso.

Sánchez declaró que Da Silva parecía “cortés” y “agradable” cuando se conocieron, pero su disposición pareció cambiar después de la ruptura con la hispana.

“Mi hija, ella parecía feliz”, recordó. “Ella no estaba enamorada, pero lo amaba de una manera… duraron unos ocho meses, y luego, por supuesto, se volvió, ya sabes, posesivo o no (queriendo) aceptar un no por respuesta”.

