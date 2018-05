La policía de Miami-Dade informó que alrededor de la 1:30 de la madrugada del viernes un “pistolero” irrumpió en las instalaciones del Trump National Doral Golf Club, una de las propiedades del mandatario estadounidense Donald Trump.

El individuo fue identificado como Jonathan Oddi, de 42 años, y fue inmovilizado por la policía después de intercambiar disparos con los agentes que se encontraban en el vestíbulo del hotel, ubicado en la ciudad de Doral, al norte de Miami.

Las autoridades locales indicaron que el sospechoso fue herido de bala pero que se encuentra en condición estable. El individuo entró al hotel con una bandera estadounidense gritando consignas en contra del presidente Donald Trump.

“Este es un hombre que se hizo ciudadano americano, ahora estamos averiguando su nacionalidad”, dijo Álvaro Zabaleta detective y portavoz del departamento de policía de Miami-Dade. “Creemos que el incidente fue provocado por motivos políticos debido a lo que Oddi gritaba, pero esta es una investigación en curso”.

Las autoridades locales creen que el sospechoso pretendía emboscar a los oficiales y aseguran que intentó llamar su atención al disparar la alarma de incendió en el vestíbulo del hotel.

“Oddi recibió un impacto de bala en las extremidades inferiores, ya está bajo nuestra custodia y tuvimos acceso a su casa”, dijo el vocero Zabaleta. “Registramos todo el lugar y podemos asegurar que no hay más amenazas en ese aspecto”.

Las autoridades desestimaron que el suceso se tratara de un acto terrorista. Y por tratarse de una propiedad del Presidente Donald Trump, el Servicio Secreto, encargada de la seguridad del mandatario, está participando de la investigación junto al FBI.

Zabaleta también dijo que “hasta ahora el presidente no se ha comunicado con nosotros. Sin embargo, vimos el mensaje por Twitter que envío su hijo Eric felicitando a la policía de Doral y Miami-Dade”.

A huge thank you to the incredible men and women of the @DoralPolice Department and @MiamiDadePD. Every day they keep our community safe. We are very grateful to you! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸

— Eric Trump (@EricTrump) May 18, 2018