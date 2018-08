Un hombre de Massachusetts que ofreció en redes sociales 500 dólares a quien matara a un agente federal de inmigración fue arrestado el jueves, informó la fiscalía.

Las autoridades dijeron que esperan que el arresto de Brandon Ziobrowski, de 33 años, envíe el mensaje de que no se tolerará lo que describieron como un aumento en las amenazas contra agentes y otros oficiales de inmigración en un contexto de acalorado debate político.

“Los agentes y oficiales encargados de las leyes federales están haciendo su trabajo, así de simple”, dijo el fiscal federal Andrew Lelling a la prensa. “Quienes estén en desacuerdo con su misión por supuesto que están en libertad de manifestarse. Pero hay una diferencia entre un debate público y hacer que otros teman por sus vidas”, apuntó.

#BREAKING: USA #Lelling announces arrest of Massachusetts man for soliciting #murder of #ICE agents on Twitter pic.twitter.com/lMfMbyvbi3

— U.S. Attorney MA (@DMAnews1) August 9, 2018