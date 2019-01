Un grupo de 376 migrantes centroamericanos fue arrestado en el suroeste de Arizona, la mayoría de ellos familias que excavaron hoyos debajo de una barrera para pasar de México a Estados Unidos, informó este viernes la Patrulla Fronteriza.

Los migrantes excavaron debajo de la valla de acero en siete sitios ubicados a unos 16 kilómetros (10 millas) al este de un cruce fronterizo en San Luis, y no hicieron nada para eludir a las autoridades antes de que fueran detenidos. Entre ellos se encuentran 176 niños.

Casi todos los integrantes del grupo son de Guatemala. Fueron llevados a Yuma tras haber ingresado al país el lunes.

El área se convirtió en un corredor importante para los cruces ilegales a mediados de la década de 2000, por lo que el gobierno federal soldó placas de acero a una barrera hecha con bolardos también de acero diseñados para impedir el paso de vehículos, no personas a pie, dijo José Garibay III, portavoz de la Patrulla Fronteriza. En esos sitios no hay cimientos de concreto para impedir que se excaven agujeros.

El grupo decidió hacer varios hoyos en un aparente intento para que todo el mundo cruzara la frontera rápidamente, agregó.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza publicó fotos y un video de una larga fila de migrantes aguardando pacientemente a la orilla de un camino sin pavimentar en el desierto después de que fueron detenidos.

