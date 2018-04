El 22 de mayo se definirán los candidatos que competirán para la gobernación de Georgia y para escaños en el Congreso federal, así como en la legislatura estatal en noviembre. Sin embargo, desde este lunes, inició el periodo de votación por adelantado.

“Esas personas tienen mucho poder sobre cuáles leyes se van a implementar en nuestro país. Y si nosotros como latinos no salimos a votar por candidatos que van a apoyarnos, entonces no vamos a tener ninguna voz en el Congreso y no podemos tener ninguna ley proinmigrante o prolatino. Vamos a estar en la misma situación que estamos ahorita”, dijo Harvey Soto, coordinador de programas de participación cívica de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO).

En la contienda primaria por la gobernación de Georgia se miden cinco republicanos y dos demócratas. El vicegobernador de Georgia, Casey Cagle, el secretario de estado Brian Kemp, el senador estatal Michael Williams, el exsenador estatal Hunter Hill y el ejecutivo Clay Tippins compiten por la candidatura republicana.

Las exrepresentantes estatales Stacey Abrams y Stacey Evans compiten para ser la candidata demócrata a la gobernación.

Entre los candidatos latinos que compiten en las urnas están los representantes estatales Brenda López (Distrito 99), Pedro Marín (Distrito 96) y Déborah González (Distrito 117). Mientras tanto, María Palacios, quien labora como coordinadora de liderazgo y analista política en GALEO compite por un escaño en la cámara de representantes estatal por el Distrito 29 en Gainesville.

Para poder participar en la primaria debe estar registrado para votar en Georgia y presentarse al centro electoral con una identificación oficial. Para indagar cuál centro de votación adelantada está cerca de su área visite la sección de elecciones de la página web de la Secretaría de Estado de Georgia.

Este enlace también te da la oportunidad de ver qué candidatos estarán en tu papeleta y hacer una búqueda para conocer sus visiones y planes de trabajo.

Soto explicó que una de las barreras mayores para que los hispanos acudan a las urnas es la falta de información sobre los candidatos y por otro lado la falta de dominio del idioma inglés.

“En el condado de Gwinnett uno puede votar en español y ellos tienen que tener una persona traduciendo y la boleta es en español. Pero si no vive en Gwinnett nos puede hacer una llamada a GALEO o uno puede llevar a un familiar para que traduzca”, sostuvo el coordinador.

El 22 de mayo es el día de la elección primaria y el 6 de noviembre se decidirá quienes ocuparán los cargos públicos por los próximos términos políticos.

“Hemos visto muchas leyes que son antiinmigrante. No hemos podido tener una solución de DACA y ahora mismo sabemos que la única solución permanente es en el Congreso y es en elecciones locales. Y si nosotros como latinos no salimos a votar, no tenemos una voz y no nos van a tomar en cuenta. Este año son las elecciones más importantes de las últimas décadas y necesitamos que la gente salga para que ellos entiendan que nosotros tenemos voz”, manifestó Soto.

