Ariana Grande lanza ‘Imagine’ que para muchos está dedicado a Miller

Lo menos que se esperaba de ‘Imagine’, el nuevo single de Ariana Grande, era que fuese una melodía melancólica y mucho menos que su lírica pudiera estar asociada con su difunto exnovio, Mac Miller, después de su penútima canción, ‘Thank U, Next’, que trata sobre las relaciones superadas.

A diferencia de “Thank U, Next”, “Imagine” es una balada lenta y que representa un homenaje a Mariah Carey con algunos picos vocales al final de la canción.

Grande describió la canción como “un amor simple y hermoso que ahora (y para siempre) es inalcanzable”, aunque los fanáticos se apresuraron a comentar las referencias a su difunto novio, el rapero Mac Miller, en el sentido de que él llevaba un tatuaje que decía “Imagine” y hay referencias a algunas de sus letras en la canción.

“Mucho de este álbum se lamenta por haber fallado, menos en las relaciones bellas e importantes en mi vida (además de celebrar el crecimiento / explorar una nueva independencia). Pero para aquellos de ustedes que preguntan sobre ‘Imagine’: diría si ‘Thank U, Next’ = aceptación … ‘Imagine’ = denegación. Espero que tenga sentido”, agregó la cantante.

kind of like… pretending it never ended. denial. but i look forward to you hearing it and having your own experience with it. you may take away something totally different and specific to your life! love u.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) December 12, 2018