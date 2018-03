La Sección 232 que pretende firmar Donald Trump para cobrar 25 por ciento de aranceles a las importaciones de acero y diez por ciento a las aluminio, es un tema que intensifica la negociación en las mesas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó una fuente cercana a las negociaciones.

“En el caso de la negociación (la 232) no la trababa, en algunos casos inclusive la intensifica, yo diría que inclusive nos da argumentos que fortalecen las posturas que estamos trayendo a la negociación… y a qué me refiero, hemos cuestionado algunas de las posturas de Estados Unidos en materia de remedos comerciales, como bien sabes, en materia de estacionalidad”, dijo la fuente que pidió no ser identificada.