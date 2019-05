View this post on Instagram

Hoy en este día tan especial seguiré celebrándo y recordando tu vida y tu cariño y tantos consejos que guardo como un tesoro 🙏🏻 🎂 celebro la bendición de haberte tenido en mi vida 🙏🏻✨ Mi adora Chris hasta donde tú estás todo mi cariño y mi corazón ❣ se que te encuentras en un bello lugar 🙏🏻 celebrando el gran Amor de tu Familia ese amor que traspasa más allá de la vida 🙏🏻 recordándote mucho dedicándote mi trabajo y queriéndote por siempre ! presente en mi corazón 🙏🏻 bendiciones ✨