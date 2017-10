Aquí están las ofertas de salida de Austin que Southwest Airlines ofrece durante su venta de 72 horas

Southwest Airlines inició su venta semestral de 72 horas el martes 10 de octubre por la mañana, y no escatimó en las ofertas de Austin. La aerolínea está ofreciendo ofertas en vuelos de Austin a 24 ciudades diferentes.

This sale won't last forever, you know. Book that getaway before our sale jets away.

https://t.co/8qG8VN6MdW

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) October 10, 2017