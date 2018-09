Apuñalan a Jair Bolsonaro, candidato presidencial de Brasil

Uno de los candidatos presidenciales punteros en Brasil fue apuñalado durante un acto de campaña el jueves.

Varios videos en redes sociales muestran el momento en que el conservador Jair Bolsonaro es apuñalado en el estómago.

🗳🇧🇷Han apuñalado en el abdomen a Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia en Brasil. Es el favorito en las encuestas. @AP confirma que la vida de Bolsonaro no corre peligro y que el agresor ha sido detenido. pic.twitter.com/O93l8fQWc3

Su hijo, Flavio Bolsonaro, informó por Twitter que su papá está bien. “La herida es superficial y está OK”.

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!

