Aprueban fondos para vallas, no para muro: 5 rubros en que se gastarían

El pleno de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó una iniciativa de ley de gastos para el resto del año fiscal 2018, que otorga 1,571 millones de dólares para levantar 95 millas (152.8 kilómetros) de vallas en la frontera con México, pero que impide usar el dinero en construir un muro.

Con el Senado aún pendiente de dar su aval definitivo, la Cámara avaló una iniciativa de gastos por 256 votos a favor y 167 en contra, que incluye los fondos para financiar una combinación de nuevas vallas, reparación de vallas viejas y diques en el Río Bravo.

En el texto de la iniciativa, sin embargo, no existe ninguna porción dedicada específicamente a la construcción de un muro en la frontera según los modelos de prototipos que el presidente Donald Trump visitó este mes.

“Las cantidades designadas (…) sólo estarán disponibles para diseños (de vallas) que ya han sido desplegados de forma operacionalmente efectiva (…) como los actuales diseños de bolardos de acero ya desplegados”, apunta el texto.

Estos son los cinco rubros en que se emplearán los fondos para las vallas y diques en la frontera con México.

La iniciativa provee 251 millones de dólares para construir 22.5 kilómetros de vallas secundarias en la zona de San Diego, California, como las ya existentes en esa parte de la frontera con Tijuana.

.@mschlapp on funding border wall: "The idea that Democrats are actually gonna…support a bill that actually has funding for a wall…is an amazing step and I think @POTUS needs to consider how big a political victory that is." #DailyBriefing pic.twitter.com/KDSpVWANFi

— Fox News (@FoxNews) March 22, 2018