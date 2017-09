Aparece imagen porno en cuenta de Ted Cruz en Twitter

El senador estadounidense Ted Cruz se volvió tendencia en redes sociales después de que en su cuenta de Twitter apareciera brevemente una imagen pornográfica.

El republicano por Texas y ex candidato presidencial en 2016 aseguró el martes que varios colaboradores tienen acceso a la cuenta y que uno dio accidentalmente ‘Me gusta’ a la imagen.

Cruz dijo a la prensa que “fue un problema de personal y fue inadvertido. No fue una acción deliberada”.

Gotta love what our politicians like on their twitter feed. #TedCruz pic.twitter.com/1tTDqG8dll

— George (@CostanzaGeorgie) September 12, 2017