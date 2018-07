Una serie de anuncios que instan a los residentes a denunciar a los inmigrantes indocumentados ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aparecieron en las calles del área metropolitana de Omaha.

Los anuncios, pegados de algunos postes, piden a los ciudadanos cumplir con “su deber cívico” y reportar a los “extranjeros ilegales” ante la agencia federal encargada de las detenciones y deportaciones de los inmigrantes indocumentados, informó KMTV.

“Un aviso para todos los ciudadanos en Estados Unidos. Es su obligación cívica denunciar a todos y cada uno de los extranjeros ilegales ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Han violado la ley”, se lee en uno de los letreros.

Hasta el momento se desconoce quién está detrás de los anuncios, pero algunos vecinos dijeron que el mensaje incita a la división y por ende han comenzado a retirarlos por sí mismos.

so apparently these have been popping up around omaha. if you see one, feel free to tear this fascist bullshit down. and also, dont speak to ICE ever pic.twitter.com/YDGqJNYifX

— honey bitches of oats (@madyson_honey) July 9, 2018