Anthony Bourdain, el talentoso escritor que capturó a los televidentes de CNN de todo el mundo, ha muerto. Tenía 61 años. CNN confirmó la muerte de Bourdain el viernes y dijo que la causa de la muerte fue un suicidio. Se habría ahorcado.

Bourdain estaba en Francia trabajando en un próximo episodio de su premiada serie de CNN “Parts Unknown”. Su amigo íntimo Eric Ripert, el chef francés, encontró el cuerpo de Bourdain en su habitación de hotel la mañana del viernes.

Bourdain nació en la ciudad de Nueva York y es descendiente de franceses por parte de su padre.

Su vocación culinaria comenzó durante unas vacaciones en Francia con su familia, cuando probó su primera ostra en un barco pesquero. Desde entonces, viajó constantemente a través del mundo en busca de comida, buena o mala, para compartir sus experiencias con el público.

Estudió en Vassar College y en el Culinary Institute of America de donde recibió su título en 1978. Trabajó una temporada en restaurantes de marisquerías de Provincetown, Massachusetts y dirigió las cocinas de los prestigiosos Supper Club de Nueva York, One Fifth Avenue y Sullivan’s.

Anthony Bourdain flew us around the world and gave us the opportunity to explore new places, cultures, and food with him.

Because of him, many of us dreamt of going to these places — and then worked to make it a reality.

