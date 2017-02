Anciano recién casado confesó haberle disparado a su esposa

Donald Royce, un hombre de 76 años que se acababa de casar, le disparó a su esposa en los glúteos luego de un altercado provocado porque ella se negaba a tener relaciones sexuales.

Fue el mismo Royce quien confesó el hecho a los oficiales de la policía del condado de Lee, en Florida, y que, según el reporte, “a pesar de haberse casado con su esposa en agosto, no han consumado la unión”, según el periódico Palm Beach Post.

76 year old man shoots newlywed wife over lack of sex. Pretty sure it won't help. See story https://t.co/c80by4VcKo Retweet @JoeRockWBAB pic.twitter.com/8WygMp6Ksw

— 102.3 WBAB (@1023WBAB) February 9, 2017