Ana Navarro: “Trump debe sufrir de demencia”

La estratega del partido republicano, Ana Navarro, dijo el martes que el presidente Trump podría tener demencia, reportó The Hill.

La colaboradora de CNN ha sido una fuerte crítica de Trump desde hace mucho tiempo, ‘destrozó’ al presidente después de su discurso en Arizona, los ataques de Trump al senador John McCain (R-Ariz), su discusión sobre el mitin de la supremacía blanca de Charlottesville y su comportamiento narcisista”.

“¿Qué clase de humanoide horrible fomenta un entorno en el que los partidarios aparecen con signos contra un héroe estadounidense que se somete a un tratamiento contra el cáncer?” Ella dijo en un tuit.

“Defensivo de 71 años de edad, el hombre bebé debe tener un berrinche irrespetuoso sobre la forma en que fue tratado con respecto a #Charlottesville. Que alguien le traiga una botella”, más tarde tuiteo, añadiendo: “La única posible explicación defendible del comportamiento repugnante y narcista de Trump. Sería una demencia prematura.

“Las manifestaciones de triunfo inevitablemente atraen a algunos que pretenden ser humanos. No hay actividad cerebral. No hay corazón latiendo. Sin alma. Episodio de los muertos caminantes”.

Trump está haciendo de #Charlottesville algo suyo. No Supremacistas blancos llenos de odio. No Heather Heyer. Narcisismo asqueroso en medio de la tragedia.

“Defensivo de 71 años de edad, el hombre bebé tiene un berrinche irrespetuoso sobre la forma en que fue tratado con respecto a #Charlottesville. Que alguien le traiga una botella”

La única explicación defendible del comportamiento narcisista, displicente y despreocupado de Trump, sería la demencia precoz. Tal vez.

Trump defendió en la manifstación su respuesta a la violencia de Charlottesville y culpó a “ambos lados”. También ofreció críticas a McCain, quien recientemente fue diagnosticado con cáncer cerebral y emitió el voto decisivo contra la ley de abrogación ObamaCare el mes pasado.

Navarro ha dicho repetidamente que no cree que Trump está en condiciones de ser presidente y una vez también comentó que es “incapaz como ser humano”.