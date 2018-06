Amnistía Internacional pide al gobierno liberar a activista LGTB tras muerte de mujer transgénero.

El grupo Amnistía Internacional (AI) reclamó hoy a las autoridades la liberación de una activista LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) de El Salvador bajo custodia de EE.UU. “sin razón”, tras la reciente muerte de una mujer transgénero en prisión.

La organización internacional de defensa de los derechos humanos instó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) a que deje en libertad a Alejandra, una mujer transexual que se encuentra en el Correccional del Condado de Cibola, en Nuevo México, informó AI en un comunicado.

De acuerdo a la asociación, la detenida es una activista salvadoreña que sufrió persecución y agresión sexual en su país de origen y que no está recibiendo la atención médica necesaria en prisión.

Según el grupo, la salvadoreña huyó de su país en 2017 para escapar de las reiteradas extorsiones y amenazas, y sufrió agresiones sexuales por parte de una banda criminal y del Ejército salvadoreño, lo que le llevó a buscar asilo en EE.UU., donde ya lo había recibido su sobrina, también transgénero, con quien esperaba reunirse.

“Alejandra merece la oportunidad de vivir segura y libremente mientras espera la decisión de su caso. La gente tiene derecho a buscar asilo ante la persecución. No hay razón por la que deba estar encerrada por buscar protección”, aseguró Denise Bell, investigadora de AI en EE.UU.

El comunicado sobre la situación de Alejandra llega después de que el pasado 25 de mayo Roxana Hernández, una mujer transgénero hondureña de 33 años, muriera en un hospital de Nuevo México debido a complicaciones médicas cuando se encontraba bajo custodia del ICE.

Roxana Hernández, a 33-year-old transgender woman of color from Honduras who was murdered by ICE while incarcerated in one of their inhumane, vile and oppressive detention centers. Rest in Power. pic.twitter.com/DrV8fmSV3z

— Feroz (@RadicalMariposa) May 31, 2018