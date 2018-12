Tras el polémico tuit en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó hoy que México estaba pagando por el muro fronterizo, su homólogo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que nunca se ha debatido ese tema.

El presidente de México afirmó este jueves que en ninguna conversación con el mandatario estadounidense se ha tocado el tema del muro fronterizo, reportó El Universal.

La declaración de AMLO surge luego de que esta mañana el presidente de Estados Unidos publicara en su cuenta Twitter un mensaje en el que aseveró que México ya está pagando el costo del muro en la frontera entre ambas naciones.

“No hemos tocado el tema (del muro), en ninguna conversación, no se ha tocado el tema, por eso sostuve que fue una plática respetuosa y en términos de amistad”, expresó AMLO.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador detalló que en la llamada telefónica de ayer miércoles con Trump discutieron un plan de inversión de 5 mil millones de dólares para actividades productivas.

Indicó que el presidente de Estados Unidos lo invitó a Washington, sin embargo, aclaró que esa visita debe hacerse para firmar un acuerdo que impulse el desarrollo en Centroamérica, “que es de la misma importancia que el Tratado de libre comercio”, reseñó el mencionado diario.

I often stated, “One way or the other, Mexico is going to pay for the Wall.” This has never changed. Our new deal with Mexico (and Canada), the USMCA, is so much better than the old, very costly & anti-USA NAFTA deal, that just by the money we save, MEXICO IS PAYING FOR THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018