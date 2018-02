Un amigo del supuesto tirador de la escuela secundaria de Parkland dijo que la actitud de Nikolas Cruz cambió después de la muerte de su padre en 2005, pero que no tenía a nadie a quien pedir ayuda.

“No pudimos ayudarlo en absoluto. Nadie había sido amigo de él”, dijo Ethan Trieu. “Lo conozco desde el sexto grado, quiero comenzar diciendo que no estoy racionalizando o justificando lo que hizo. Fue completamente erróneo y horrible y repugnante”, agregó el muchacho.

Trieu dijo que no tenía idea de que Cruz podría cometer un acto tan horrible y matar a 17 personas en Marjory Stoneman Douglas High School.

Classmate of Nikolas Cruz says ‘No one has ever been a friend to him’ https://t.co/t0zfCzGTII pic.twitter.com/tnVu7G5qCk

“Desde que lo conozco, fue una de las personas más agradables que he conocido en toda mi vida”. Dijo Trieu.

Pero después de la muerte del padre de Cruz, algo cambió.

“Eventualmente, después de un par de meses, comenzó a hablar nuevamente, pero no pudo volver a encajar correctamente, y conoció a las personas equivocadas. Lo alentaron y lo motivaron a hacer todas estas cosas equivocadas, como lanzar lápices al maestro y esas cosas”, dijo Trieu.

#PHOTO: Shooting suspect #NikolasCruz from his time at #StonemanDouglasHS. Classmate just told me he had one bad encounter with Cruz & avoided him. @NBC10Boston pic.twitter.com/xqo1zukLil

