Alianza proinmigrante exige renuncia de líder escolar por presuntos comentarios racistas

“Un líder de nuestra comunidad estudiantil no debería expresarse de ese modo”. Así se manifestó Kevin Amaya, subdirector de la Alianza Pro Inmigrante del condado de Cobb (APICC), sobre David Banks, un miembro del distrito escolar de ese condado.

Y es que según alega Amaya, Banks intercambió varios correos electrónicos desde su email personal en los que incluía mensajes antiinmigrantes y de carácter racista.

De acuerdo con Amaya, el correo electrónico era un ‘forward’ de un artículo de hace unos 10 años de Los Ángeles Times en el que se presentaba una serie de estadísticas falsas, entre ellas que “el 95% de las órdenes de asesinato en Los Ángeles eran para extranjeros ‘ilegales’, que más de dos tercios de los nacimientos en ese condado eran de mexicanos ‘ilegales’ y que estos eran pagados por los contribuyentes estadounidenses”.

LEE ADEMÁS: Cuándo puede perderse la residencia permanente (VIDEO)

En el título del correo electrónico de Banks, proporcionado a MundoHispánico por la APICC, el asunto leía “Tierra de frutas y nueces”, y había sido reenviado a un grupo de varias direcciones el pasado 23 de noviembre.

MundoHispánico intentó contactar a la oficina de Banks, sin embargo, no obtuvo respuesta.

Por su parte, la APICC indicó que también trató de reunirse con el oficial, pero que tampoco obtuvo contestación.

“El señor Banks fue elegido para servir a todos los estudiantes. Declaraciones como estas no son toleradas en el aula y por lo tanto no tienen lugar en la Junta Escolar del condado de Cobb”, destaca el comunicado de prensa de la APICC. Y ahora, exigen su renuncia.

Por otro lado, el presidente del consejo escolar del condado de Cobb, David Chastain, informó en un correo electrónico que debido a que el mensaje fue distribuido a través de la cuenta personal de Banks, es “un asunto que no está dentro del ámbito legal”.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo solicitar un ‘perdón’ a Inmigración (VIDEO)

Por lo menos, un 21% del estudiantado en Cobb es hispano.

Así, Chastain instó a los hispanos y otras familias en Cobb a no asumir que Banks representa al distrito o la junta directiva. “Estamos muy orgullosos de tener la diversidad que tenemos”, manifestó Chastain.

Esta no es la primera vez que Banks despierta la ira de los activistas proinmigrantes. En 2015, envió un correo electrónico pidiendo la restricción de los derechos de los inmigrantes mexicanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, la protesta, la propiedad y la organización. “Es hora de que el gobierno mexicano y sus ciudadanos dejen de alimentarse como parásitos de Estados Unidos”, cita el correo electrónico, que también fue proporcionado por la APICC a MundoHispánico.