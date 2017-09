Sheriff amenaza con detener en refugios de huracán Irma a quiénes tengan orden de arresto

El sheriff del condado de Polk, Florida, Grady Judd, amenazó el martes con encarcelar a personas que tengan órdenes de arresto y que acudan a los refugios establecidos por las autoridades debido a la amenaza que representa el huracán Irma

El sheriff, conocido por sus comentarios directos, hizo la amenaza en una serie de mensajes en Twitter.

“Si vas a un refugio para #Irma y tienes una orden judicial, con mucho gusto te acompañaremos a un refugio seguro llamado la Cárcel del Condado de Polk”, Judd tuiteó a sus casi 66.000 seguidores en Twitter.

If you go to a shelter for #Irma and you have a warrant, we’ll gladly escort you to the safe and secure shelter called the Polk County Jail https://t.co/Qj5GX9XQBi

— Polk County Sheriff (@PolkCoSheriff) September 6, 2017