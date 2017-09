La Oficina del Alguacil de Pasco, al norte de Tampa (Florida), alertó que disparar contra Irma no lo detendrá y es muy peligroso, al desmentir una información falsa en ese sentido publicada en Facebook.

“Para aclarar, no disparen con armas a Irma. Eso no hará que retroceda y tendrá efectos secundarios muy peligrosos”, señala la oficina del alguacil en su cuenta de Twitter.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won’t make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv

— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) September 10, 2017