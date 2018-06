El actor Alec Baldwin, cuya interpretación de Donald Trump en el programa Saturday Night Live le valió un Premio Emmy el año pasado, asegura que entre las principales fanáticas de su personaje se encuentra nada menos que Melania Trump.

Durante una entrevista en el programa The Howard Stern Show, el anfitrión le comentó a Baldwin sobre las críticas de Trump a su imitación y que incluso lo llamó “Alex” en lugar de Alec, a lo que respondió: “Su esposa conoce mi nombre”.

“Me dijeron que le encanta (a Melania)”, aseguró Baldwin sobre su interpretación del presidente estadounidense. “Más de una persona, ahora una segunda persona vino a nosotros y dijo, ‘sí, es verdad. Ella miró SNL. Ella lo vio en línea y se rió, y dijo: ¡Ese es él! ¡Ese es él!’”.

Cuando Stern le cuestionó que “alguien” se lo dijo, Baldwin atajó: “Dos personas. Dos personas muy poderosas en Washington… Que conocen (a Trump)… Íntimos… Eran íntimos”.

El actor agregó que Melania “debe saber qué tan maníaco y qué tipo tan raro es” Trump y que quizá por ello le gustó la personificación de Baldwin. Un portavoz de la oficina de la primera dama no respondió a una solicitud de comentarios por parte de Newsweek.

Incluso desde la campaña presidencial, Trump criticó la imitación a su persona por parte de Baldwin en diferentes apariciones públicas y a través de su herramienta de comunicación favorita, Twitter.

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018